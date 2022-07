Qu'est-ce que la "SSC", la station spatiale chinoise quasiment terminée ?

Long de près de 18 mètres et d'un diamètre de 4,2 mètres, ce module-laboratoire devait venir s'amarrer à Tianhe, déjà habité, le premier module de la station qui est déjà en orbite depuis avril 2021. L'opération d'amarrage constituait un défi pour l'équipage, car elle nécessitait plusieurs manipulations successives, de haute précision, notamment avec un bras robotisé.

"C'est la première fois que la Chine doit amarrer des véhicules aussi grands ensemble", explique Jonathan McDowell, astronome au Centre Harvard-Smithsonian pour l'astrophysique, aux États-Unis. Une manipulation qui devra être répétée avec la venue, en octobre 2022, du troisième et dernier module-laboratoire baptisé Mengtian. "Cela permettra à la station d'être beaucoup plus performante, avec l'espace et la puissance nécessaires pour réaliser davantage d'expériences scientifiques", ajoute l'astronome.

D'ici fin 2022, la station chinoise aura donc son aspect finale en forme de T. Elle sera semblable en taille à la défunte station russo-soviétique Mir et devrait occuper l'espace pendant au moins 10 ans, si ce n'est 15. Une durée de vie qui inquiète la Nasa. Selon Jim Bridenstinen, l'ancien chef de l'agence américaine, aujourd'hui remplacé par Bill Nelson, les Chinois sont "en train de promouvoir [la station spatiale chinoise] auprès de tous nos partenaires internationaux, dans lesquels nous avons tant investi. Ce serait tragique, après tout ce temps et tant d'efforts, d'abandonner l'orbite terrestre basse et de céder ce territoire".