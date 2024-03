Le Ceta, cet accord de libre-échange que le Sénat s'apprête à rejeter contre l'avis du gouvernement

Les sénateurs pourraient s'opposer, ce jeudi, à la ratification du traité Ceta de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Quelles sont les principales dispositions de cet accord, appliqué provisoirement depuis 2017 ?

Un tour de force défavorable au gouvernement devrait se jouer ce jeudi 21 mars au Sénat. Le Parti communiste profite d'une journée qui lui est dédiée pour soumettre au vote la ratification du traité Ceta de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, et grâce à l'aide de la droite, majoritaire au Sénat, devrait parvenir à ses fins en obtenant un vote défavorable, contre l'avis du gouvernement. Appliqué provisoirement depuis 2017 et son adoption au Parlement européen, l'accord de libre-échange n'a jamais été soumis à la chambre haute française, une étape nécessaire sur le chemin de la ratification. Il avait été adopté de justesse lors de son passage à l'Assemblée nationale en 2019. Mais que prévoit-il ?

Le Ceta est l'acronyme anglais de Comprehensive economic trade agreement, baptisé AECG pour Accord économique et commercial global, en français. La première de ses mesures concrètes est de supprimer les droits de douanes sur 98% des produits échangés entre les deux zones, sauf pour les viandes de poulet et de dinde ou les œufs. Il permet aussi la reconnaissance au Canada de 143 produits d'origine géographique protégée (AOP), dont 42 françaises (roquefort, saint-nectaire, pruneaux d'Agen...).

Le Ceta donne aux entreprises européennes un accès aux marchés publics canadiens, y compris ceux des villes et des provinces qui gèrent une part importante des dépenses publiques. Les compagnies canadiennes avaient déjà un large accès au marché européen.

L'importation de produits interdits impossible

L'accord ne modifie pas les règles européennes sur la sécurité alimentaire ou la protection de l'environnement. Ainsi, l’importation de produits de consommation interdits à la commercialisation en Europe sera impossible, par exemple la viande aux hormones ou nourrie aux OGM. En revanche, le traité ne fait pas état de "clauses miroirs" imposant aux exportateurs canadiens un alignement sur les normes européennes.

L'un des points du traité, parmi les plus contestés, donne la possibilité à une multinationale investissant à l'étranger de porter plainte contre un État qui adopterait une politique publique contraire à ses intérêts. Un mécanisme qui a permis à Philip Morris d'attaquer l'Uruguay pour sa politique anti-tabac ou au géant minier Oceanagold de poursuivre le Salvador pour lui avoir refusé un permis d'exploitation pour raisons environnementales.

Des résultats positifs, selon l'exécutif

Aujourd'hui, le gouvernement estime que cet accord est positif pour l'agriculture et l'économie française. L'exécutif s'appuie notamment sur les chiffres des exportations vers le Canada, en hausse de 33% entre 2017 et 2023 à 4,2 milliards d'euros (contre 35% d'augmentation des importations), et sur l'excédent commercial des filières agricoles et agroalimentaires françaises, multiplié par trois sur cette période. Les secteurs viticole et laitier sont notamment cités parmi les grands gagnants du Ceta.

Un rejet du Sénat serait loin d'être anodin puisque le sort du texte pourrait être identique en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, où le camp présidentiel ne dispose pas de majorité absolue. Or si un Parlement national acte le rejet du traité, cela remet en cause son application provisoire à l'échelle de toute l'Europe, à condition néanmoins que le gouvernement français notifie à Bruxelles la décision de son Parlement... Ce qu'il n'est pas tenu de faire.