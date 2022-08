Qu'est-ce que le Groupe Mozart, qui forme des Ukrainiens au combat ?

Les formations durent entre cinq et dix jours et se déroulent généralement juste derrière les lignes de front du Donbass, ainsi qu'à Odessa et à Zaporijia. Une formation très courte, où les soldats apprennent l'essentiel de l'art de la guerre. Au programme : maniement des armes de base, séances de tirs, tactiques à mettre en place sur le champ de bataille.

"En cinq jours, on leur apprend au moins à rester en vie et à tuer l'ennemi", explique Andrew Milburn, fondateur du groupe militaire privé Mozart, sur LCI. "La chose la plus importante qu'on leur apprend, c'est la confiance. En cinq jours, on leur apprend à devenir des soldats", ajoute le colonel américain, à la retraite après 31 ans dans la Marine.