Quand des employés de Tesla partageaient des vidéos de personnes nues... filmées par leur voiture

Selon ce document, qui s'appuie sur des témoignages rapportés jeudi par l'agence Reuters, des salariés ont accédé aux images "non pas dans le but déclaré de communiquer, de fournir des services et d'améliorer les systèmes de conduite des véhicules Tesla" mais "pour le divertissement de mauvais goût et délictueux d'employés, et possiblement de personnes extérieures à l'entreprise". "Des enregistrements de clients de Tesla dans des situations privées et embarrassantes" ont ainsi été diffusés entre 2019 et 2022. Dans l'un d'eux, on peut par exemple voir "un homme s'approchant complètement nu d'un véhicule". Certaines chaînes choquantes d'agressions ou d'accidents brutaux sur la route ont aussi circulé.

L'intrusion dans la vie privée des clients allait parfois même encore plus loin. "Nous pouvions les voir faire la lessive et des choses très intimes", a déclaré un ancien subalterne d'Elon Musk à Reuters. "Nous pouvions voir leurs enfants", ajoute-t-il.