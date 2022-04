Quand des téléspectateurs de Fox News sont payés pour regarder CNN

Or cette couverture partisane de l’actualité représente un danger pour le fonctionnement de la démocratie, rappellent les deux chercheurs. "Lorsque des politiciens font quelque chose de mal, on peut s’attendre à ce que les électeurs les sanctionnent, et ce quel que soit leur parti. (…) Mais si la couverture médiatique se fait sous un filtre partisan, c’est plus compliqué", expliquent-ils. "Si CNN ne couvre pas les mauvaises choses que font les démocrates ou les bonnes choses que font les républicains, et si Fox News ne couvre pas les mauvaises choses que font les républicains ou les bonnes choses que font les démocrates, alors les électeurs sont moins bien informés et donc moins capables de tenir leurs élus pour responsables."