Quand et comment observer la super lune du 13 juillet en France ?

Le phénomène se produit lorsque le point de l'orbite de la lune est la plus proche de la planète bleue sur son orbite elliptique, comme l'explique la NASA. Pour l'observer, il faudra toutefois attendre le coucher du soleil. Des jumelles ou l'usage d'un télescope permettront d'apprécier les détails des cratères et crêtes de l'astre. Et pour atteindre des conditions optimales, il est également possible de se rendre dans l'un des clubs de l'Association française d'astronomie (AFA) présents dans l'Hexagone.