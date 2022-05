Quatre choses à savoir sur Anthony Albanese, le futur Premier ministre australien

Après neuf ans de gouvernement conservateur, Anthony Albanese promet de réduire de 43% les émissions de CO2 d'ici à 2030 par rapport à 2005.

Alors que Scott Morrison a soutenu l'industrie du charbon pendant trois années d'incendies, de sécheresses et d'inondations aggravés par le réchauffement climatique, les "teals", c'est-à-dire le Parti vert et les candidats indépendants, ont exploité la colère des banlieues aisées de Sydney et de Melbourne.

Lors de son discours de victoire, Anthony Albanese a promis de transformer l'Australie en "super puissance" des énergies renouvelables. Il n'a cependant pas indiqué son positionnement face au charbon, un secteur dont l'économie de l'Australie dépend fortement.