Quatre enfants seuls face à la jungle colombienne : comment ils ont survécu dans un environnement si hostile

La survie, ça ne s’improvise pas, encore moins dans un environnement aussi hostile que la jungle amazonienne. Trois enfants âgés de 4, 9 et 13 ans et un nourrisson de 12 mois, tous rescapés d’un accident d’avion, ont été retrouvés sains et saufs ce vendredi 9 juin, après un peu plus de cinq semaines à survivre à l'abri des arbres, en se nourrissant des fruits de la jungle et en suivant leurs instincts autochtones. "Un exemple de survie totale qui restera dans l'Histoire", a salué le président colombien, Gustavo Petro, lors d'une conférence de presse.