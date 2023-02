Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce vendredi 10 février

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas louper. Au menu ce vendredi 10 février, le dramatique bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie passe à plus de 22.000 morts, dont 4 Français. Samedi, plus de 200 actions et jusqu'à 700.000 participants sont attendus dans toute la France pour manifester contre la réforme des retraites. Après la publication par le député LFI Thomas Portes d'une photo de lui le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt, l'Assemblée nationale s'est tendue ce vendredi.

Pour vos vacances d'hiver, découvrez nos prévisions météo (ensoleillées) jusqu’à début mars. Et finissez sur une bonne histoire en images : alors qu'une baleine à bosse était coincée depuis jeudi matin dans l'estuaire de la Rance, près de Saint-Malo, elle est parvenue à regagner la mer ce vendredi.