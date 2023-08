Quatrième inculpation pour Donald Trump : pourquoi la loi anti-mafia RICO est-elle utilisée contre lui ?

Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi à Atlanta, la procureure a donné aux 19 co-inculpés jusqu'au 25 août pour "se livrer volontairement" à la justice de l'État de Géorgie, disant tabler sur un procès dans les six mois. Si cette inculpation est la quatrième depuis fin mars pour le président américain, elle présente plusieurs particularités. La première d'entre elles est l'outil juridique utilisé par Fani Willis : la loi RICO avait en effet été créée au tout début des années 1970 pour lutter contre le crime organisé. RICO est l'acronyme de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, c'est-à-dire en substance une loi contre les organisations fondées sur l'extorsion et la corruption.

Elle avait permis de condamner des parrains la mafia que rien n'impliquait directement dans les crimes de leurs organisations, si les divers actes commis n'étaient pas rapportés à un plan d'ensemble. Les co-inculpés risquant tous des peines de 5 à 20 ans de prison pour leur participation, même mineure, ils étaient plus enclins à témoigner les uns contre les autres pour éviter la condamnation.

Un des procès les plus retentissants permis par la loi RICO avait permis de faire tomber simultanément les chefs de cinq "familles" new-yorkaises en 1985-86. Le jeune procureur à l'origine de ces condamnations spectaculaires n'était autre que Rudy Giuliani. Celui qui devint ensuite maire de New York, grâce à la popularité acquise lors de cette affaire, est aujourd'hui avocat... et co-inculpé dans le dossier d'Atlanta aux côtés de son client Donald Trump.