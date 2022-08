Manœuvres militaires près de Taïwan : la Chine entame ses exercices et montre les muscles

Sous couvert de ces exercices dans six zones maritimes autour de Taïwan, au moins 11 missiles chinois se sont écrasés dans la mer au nord, au sud et à l'est de l'île. Des manœuvres aussitôt condamnées par le ministère taïwanais de la Défense. "Tous les missiles ont atteint leur cible avec précision, testant les capacités de frappe de précision et de déni d'accès" à la zone, s'est félicité de son côté Shi Yi, porte-parole des forces militaires chinoises.

Parmi ces missiles, une série de cinq aurait survolé Taïwan, selon le ministère japonais de la Défense avant que quatre ne tombent dans la Zone Économique Exclusive (ZEE) du Japon. Qualifiant l'incident de "problème grave qui affecte notre sécurité nationale et celle de nos citoyens", le ministre de la Défense nippon, Nobuo Kishi, a précisé que "le Japon avait déposé une protestation auprès de la Chine par la voie diplomatique".

Selon des propos du gouvernement rapportés par le New York Times, le dernier missile a atterri à 80 km au nord-ouest de Yonaguni, une petite île située à l'extrémité sud du Japon et à quelques encablures de Taïwan, dans une zone en dehors de la ZEE nippone. En plus de ces missiles, vingt-deux avions de combat chinois sont brièvement entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise, a annoncé le ministre de la Défense de Taipei lors d'un briefing consacré aux manœuvres militaires chinoises. Ceux-ci auraient été traqués activement par le système de défense anti-aérien taïwanais.