Que sait-on d'OceanGate, l'entreprise dont le sous-marin a disparu près du Titanic ?

Voilà désormais quatre jours qu'il est introuvable. Depuis dimanche 18 juin, un submersible touristique, nommé Titan, avec à son bord cinq passagers dont un milliardaire et des explorateurs partis visiter l'épave du Titanic au large de l'Amérique du Nord, est porté disparu. Après des dizaines d'heures de recherches, aucune avancée n'a permis de localiser l'engin, qui devait manquer d'oxygène à compter de ce jeudi. À l'origine de cette mission, l'entreprise privée américaine OceanGate Expeditions.

Créée en 2009 par Stockton Rush, un homme d'affaires qui se trouve dans le Titan, cette entreprise est spécialisée dans l'exploration océanique. Avec un objectif : "rendre les profondeurs de l'océan plus accessibles que jamais à l'exploration humaine". Sur son site, l'entreprise se félicite d'avoir "réalisé avec succès plus de 14 expéditions, et plus de 200 plongées dans le Pacifique, l'Atlantique et le golfe du Mexique".