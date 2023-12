Que sait-on de ces images de corps d'alpinistes dévalant un sommet de l’Himalaya ?

Une vidéo très relayée en ligne montre la chute impressionnante de plusieurs corps le long d’une montagne. Cet extrait montre une avalanche survenue en septembre 2022 au mont Manaslu, situé dans l'Himalaya, au Népal.

Les images sont spectaculaires et montrent les corps de plusieurs personnes non identifiées dévaler le flan d’une montagne, sous le regard ébahi d’alpinistes. "Que quelqu’un les aide", implore même une femme qui assiste, impuissante, à leur chute. D’après cette vidéo, vue récemment entre 4 millions et 10 millions de fois, la scène montrerait "des cadavres" (en anglais, "dead body found") et se déroulerait sur le mont Everest, dans l’Himalaya. On voit également sur ces images des objets appartenant à des alpinistes tomber sur le flanc de la montagne, comme des bouteilles d’oxygène.

Une vidéo souvent partagée, de X à Facebook

Cette vidéo est en fait régulièrement relayée, comme le 29 juin dernier sur Facebook. Cette fois, le bandeau indique que des "grimpeurs paniquent sur l’Everest alors que des corps glissent sur le sol". Cet été, l’extrait se retrouve aussi sur Telegram, où l’on peut lire que "lors de la dernière étape du trekking vers l'Everest, en plus des habituelles chutes de neige et de pierres, les touristes expérimentés sont confrontés à une chute de cadavres sans précédent ailleurs. Au sommet se trouvent plus de 200 alpinistes morts en conquérant le sommet et dont les corps n'ont pas pu être évacués de la plus haute montagne du monde".

Les corps à l’image seraient ceux d’alpinistes n’ayant pas survécu à l’ascension et n’ayant jamais pu redescendre. Ce phénomène, méconnu du grand public, est documenté, comme par Business Insider.

Pourtant, d’autres publications indiquent que la scène ne se déroule pas sur l’Everest, mais sur un autre sommet non loin de là : le mont Manaslu. Ces sommets, qui culminent chacun à plus de 8000 mètres, sont tous deux situés au Népal, dans la chaine de l’Himalaya. C’est ce que renseigne notamment la note de la communauté, rédigée sous le premier tweet agrégeant 10 millions de vues.

Des alpinistes assistent impuissants à la chute de corps du sommet qu'ils s'apprêtent à escalader - DR

D’après nos recherches, la première occurrence en ligne de cette vidéo date du 29 septembre 2022. Les images, dépourvues de bandeau, ont été partagées par un compte sur X, qui évoque lui aussi l’Everest. Mais dans les jours qui ont suivi, la vidéo est partagée sur des groupes de professionnels. Le 30 septembre, un sherpa népalais la publie sur sa chaine YouTube et décrit une avalanche "entre le camp 3 et le camp 4" lors de "l’expédition Manaslu 2022". Le 3 octobre, un alpiniste local partage les images sur Facebook et parle d’"avalanches massives à c2-3, cette année est l'année la plus difficile et douloureuse". Contactés, aucun d'eux n'a répondu à nos questions pour le moment.

Nous sommes tout de même parvenus à localiser et à dater cette séquence spectaculaire, grâce à une alpiniste qui était présente au camp de base ce jour-là. Sous couvert d’anonymat, elle confirme à TF1info qu’il s’agit "des images de l’avalanche du 26 septembre 2022, où il y a eu le décès d’un sherpa et trois blessés graves qui ont été évacués et qui ont survécu". Le doute demeure sur l’identité de la personne ayant filmé la vidéo, tout comme celle des corps en train de tomber. Il est probable, sans aucune certitude, qu’il s’agisse de corps d’alpinistes restés au sommet et n’ayant jamais pu entamer la descente. Mais c'est aussi ce jour-là que la célèbre skieuse et alpiniste Hilaree Nelson a disparu, alors qu'elle venait de réussir l'ascension du huitième sommet le plus haut du monde. Son corps a finalement été retrouvé deux jours plus tard.