Que sait-on de ces images impressionnantes d'un ciel vert au-dessus d'une ville des États-Unis ?

La couleur verte est issue d'un procédé on ne peut plus naturel. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut se replonger dans les cours de physique, en rappelant que la couleur du ciel dépend de l'interaction entre la lumière du Soleil et l'état de l'atmosphère terrestre. Au moment d'un orage, les nuages vont agir sur cette lumière, en absorbant plus ou moins de lumière en fonction de leur épaisseur. Ce qui explique leur teinte grise. Or, un orage particulièrement intense s'apprêtait à frapper le Dakota du Sud ce mardi 5 juillet : le derecho. Principalement observé en été dans le centre et l'est des États-Unis, il est décrit par le National Weather Service (NWS), le service météorologique des États-Unis, comme une puissante tempête de vent soufflant sur plus de 380 kilomètres. Baptisé "tout droit" en espagnol, il doit son nom à l'impression qu'il donne d'un mur de vent fort traversant le paysage.