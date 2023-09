Que sait-on de ces images montrant un afflux massif de migrants sur l'île de Lampedusa ?

Une autre vidéo, publiée sur Telegram, se déroulerait dans le centre, quelques heures plus tard, après la tombée de la nuit. Elle a été filmée puis postée par Elena Testi, journaliste sur la chaine de télévision La7, qui informe sur la situation. "Hotspot à #Lampedusa 22h le 13 septembre. Forces de l'ordre et #RedCross à bout de force". La Croix-Rouge gère bien ce centre d’accueil de migrants depuis le mois de juin. Et tente d’organiser au mieux l’accueil de ces centaines de personnes, arrivées en quelques heures. Dans une vidéo du 14 septembre, la responsable des migrations de la Croix-Rouge raconte leurs tentatives de la veille de distribuer des diners et des couchages, pour éviter qu’elles "ne dorment à la belle étoile".

Selon l'association, le centre dénombre "4200 personnes" ce 14 septembre, "après une journée particulièrement chargée" la veille. Quelque 5000 personnes devaient être transférées d'ici à la fin de la journée vers la Sicile, où se trouvent des centres d'accueil plus importants.