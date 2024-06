Une vidéo virale sur les réseaux sociaux semble montrer Joe Biden perdu lors du sommet du G7 en Italie. La séquence a en réalité été tronquée. Les auteurs du montage, des proches de Donald Trump, sont coutumiers des attaques contre le locataire de la Maison-Blanche.

Joe Biden perd-il la tête ? C’est ce que laisse à penser une vidéo du chef d’État démocrate reprise massivement par des comptes pro-républicains. Présent dans les Pouilles (Italie) à l’occasion du G7, le président américain semble, dans un court extrait vidéo, perdu. Aux côtés des autres chefs d’État et alors qu’ils assistent à l'atterrissage de parachutistes, Joe Biden apparaît hagard, s'éloignant de ses homologues, obligeant la Première ministre italienne Giorgia Meloni à le rattraper. Cet extrait a enflammé les réseaux sociaux et a remis sur la table le sujet de l’âge de Joe Biden.

Dans un tweet vu par plus de 16 millions de personnes, le cofondateur du média conservateur Trending Politics, Collin Rugg, a retweeté la vidéo : "Le président Biden semble s'égarer lors du sommet du G7 et doit être ramené au sein du groupe. La Première ministre italienne Giorgia Meloni a été vu en train d'attraper Biden pour le ramener dans le groupe. [...] Un spectacle de clowns." Après vérification, ces images sont bien réelles, mais la séquence a été tronquée.

Joe Biden n'est pas "perdu"

Ce passage est issu d’une vidéo publiée sur Youtube par le média américain The National Desk le 13 juin. L’originale, vue seulement par 24.314 personnes (au 14 juin 2024), dure 14 minutes et montre les chefs d’État assister à un parachutage. Lorsqu’on regarde la vidéo dans son intégralité, on voit bien que Joe Biden va féliciter des parachutistes derrière les représentants du G7. Il n’est donc pas "perdu". Giorgia Meloni, quant à elle, vient chercher le président des États-Unis pour qu’il assiste au discours du chef des parachutistes.

Si la vidéo originale est accessible à tous, le fait que cette séquence circule beaucoup plus n’est pas une coïncidence. Les conséquences étaient voulues et anticipées par les auteurs.

La vidéo a été montée et publiée pour la première fois le 13 juin par le Republican National Committee (RNC) research division. Un compte géré par des proches de Donald Trump et qui pratique régulièrement la désinformation quand il s'agit de Joe Biden. Leur dernier fait d’armes, lors de la célébration du D-Day le 6 juin dernier, avait réussi à tromper plusieurs médias français en faisant circuler une vidéo tronquée où Joe Biden tentait de s’asseoir dans une chaise vide. Après vérification du collectif des Surligneurs, Joe Biden s’asseyait en fait dans une chaise bien réelle à côté d’Emmanuel Macron.

Depuis le premier duel entre Trump et Biden en 2020, Joe Biden est régulièrement la cible d’attaques sur son âge (81 ans) de la part du camp républicain.

