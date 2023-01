Que sait-on de cette vidéo selon laquelle Pfizer procède à des mutations du coronavirus ?

Cumulant les 26 millions de vues sur Twitter, cette vidéo serait une véritable "bombe médiatique". Publiée le 26 janvier, la séquence de dix minutes montre un homme attablé dans un café en grande discussion, filmé en douce. Présenté comme "Jordon Trishton Walker, directeur de la recherche et du développement de Pfizer - Opérations stratégiques et planification scientifique de l'ARNm", l’homme parle de la stratégie vaccinale du laboratoire Pfizer à propos du covid-19. Et, sur le ton de la confidence, il explique que la firme réfléchirait à faire muter le coronavirus elle-même pour "créer de manière préventive des nouveaux vaccins".