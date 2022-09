Que sait-on de l'échange de prisonniers qui a eu lieu entre l'Ukraine et la Russie ?

Côté russe, peu de précisions ont été apportées concernant les prisonniers. Le président ukrainien a simplement annoncé que 55 personnes avaient été rendues aux Russes. Parmi elles, l'ex-député Viktor Medvedtchouk, un proche du président russe, Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine.

Son arrestation par les forces ukrainiennes avait été communiquée avec force par Volodymyr Zelensky, et cette figure, très connue en Ukraine, notoirement pro-russe, avait dès le début été présentée comme une possible monnaie d'échange. "Je propose à la Fédération de Russie d'échanger cet homme contre nos garçons et nos filles qui sont actuellement en captivité en Russie", avait ainsi déclaré le chef d'État ukrainien. Une proposition qui s'est finalement bien concrétisée.