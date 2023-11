Que sait-on des journalistes accusés d’avoir suivi le Hamas le 7 octobre en Israël ?

Ali Mahmud a, lui aussi, photographié des membres du Hamas ce matin-là, pour le compte d’AP. Il y a par exemple cette image d’un commando en train de rentrer à Gaza avec le corps sans vie de Shani Louk, une jeune femme germano-israélienne. Le photographe a pu collaborer quelques jours plus tard avec l’agence de presse en lui vendant, le 11 octobre, ce cliché de blessés palestiniens à l’hôpital Al-Shifa de Gaza.

Hatem Ali a également été témoin d’exactions du Hamas, comme l’enlèvement de cette Israélienne, identifiée plus tard comme étant Yaffa Adar, âgée de 85 ans et vivant au kibboutz Nir Oz. Ses deux photos de l’otage, entourée de membres du Hamas, ont été vendues à AP et publiées dans The Times of Israël ou The Telegraph. Il continuera de vendre son travail à l’agence, depuis Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Les 17 et les 22 octobre, il capture l’évacuation de Palestiniens après des bombardements israéliens. Le 1ᵉʳ novembre, il se trouve à la frontière avec l’Égypte, où des civils attendaient de pouvoir franchir le poste-frontière de Rafah.