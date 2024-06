Les autorités russes ont annoncé l'arrestation d'un ressortissant français à Moscou, sans préciser son identité. Il s'agit toutefois d'un chercheur de 48 ans et collaborateur d'une ONG suisse. Il est accusé d’avoir collecté des informations sur les activités militaires russes pouvant être utilisées contre la sécurité de la Russie.

Par le biais d'un communiqué, relayé sur son site et sur le réseau Telegram, le comité d'enquête de la fédération de Russie a annoncé ce jeudi l'arrestation à Moscou d'un "citoyen de la République française". Une action justifiée par le fait que cet homme est "soupçonné de recueillir des informations sur les activités militaires" russes.

Consultant pour une ONG suisse

Sans jamais prononcer le mot "espionnage", cette agence russe justifie toutefois l'arrestation du Français par des motifs de cette nature. "Une procédure pénale" a ainsi été ouverte : "selon les enquêteurs, pendant plusieurs années, l'accusé [...] a procédé à une collecte ciblée d'informations dans le domaine des activités militaires et militaro-techniques de la Fédération de Russie". Les informations qui auraient été recueillies, poursuit le comité d'enquête russe, "pourraient être utilisées contre la sécurité de l'État".

La vidéo de l'arrestation a été diffusée en marge de cette annonce. Le Français semble se trouver à la terrasse d'un café lorsqu'il est appréhendé par les forces de l'ordre locale. Sur les images, son visage est flouté. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de cette arrestation, l'agence de presse russe TASS a toutefois fourni une série d'éléments, parmi lesquelles l'identité précise de cet homme âgé de 48 ans. Prénommé Laurent (TF1info ne relaie pas son nom de famille pour des raisons de sécurité), il officie en tant que conseiller d'une ONG suisse, le "Centre pour le dialogue humanitaire". Celle-ci, contactée par LCI, a d'ailleurs confirmé cette arrestation.

"Nous nous efforçons d'obtenir plus de détails sur les circonstances" de ces événements, souligne l'organisation, ajoutant faire son possible pour obtenir une libération. L'ONG se présente comme une structure impartiale et indépendante, agissant avec un rôle de médiation dans le cadre des conflits.

En se basant sur l'article du Code pénal russe invoqué par la justice russe, des observateurs soulignent que le Français encourt potentiellement cinq ans de prison.

Spécialiste de la Russie et de la Tchétchénie

Le quadragénaire français, docteur en philosophie et fin connaisseur de la Russie, a notamment travaillé sur le conflit tchétchène. Il occupe depuis 2014 son poste de conseiller pour l'ONG suisse.

Le Figaro souligne que l'intéressé a travaillé au début de sa carrière à Tachkent (Ouzbékistan), "au sein de l'Institut français des études centrasiatiques". Par la suite, à partir de 2001, il a travaillé pour le compte de l'Otan, faisant partie du cabinet du conseiller du secrétaire général pour les affaires d'Europe centrale et orientale. Doctorant à l’Institut d’études politiques de Paris, il a consacré une partie de ses travaux de recherche à la Tchétchénie, mais a également enseigné les relations internationales. Et ce, au sein de différentes universités, telle que l'Institut d'État des relations internationales de Moscou ou l'École supérieure américaine de commerce, située en Suisse, non loin de Lausanne.

L'institution qui a annoncé l'arrestation du Français, la Commission d'enquête de la Fédération de Russie, est parfois présentée comme le "bras judiciaire de Poutine". Une agence en charge d'affaires sensibles, notamment de corruption, et à la tête de laquelle on retrouve d'ailleurs un proche du président russe, Aleksandr Bastrykine. Cet homme, aujourd'hui âgé de 70 ans, fait partie des personnalités russes dont les avoirs ont été gelés suite au déclenchement du conflit en Ukraine.

Il est présenté par la France comme "responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires". Selon la Direction générale du Trésor, Alexander Bastrykin "est responsable des campagnes massives et systématiques de répression organisées par le comité à l'encontre de l'opposition russe (...). Le 29 décembre 2020, le comité a lancé une enquête visant Alexeï Navalny, chef de l'opposition, l'accusant de fraude à grande échelle."