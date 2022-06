Que se passe-t-il au Brésil, où deux hommes, dont un journaliste britannique, ont disparu en Amazonie ?

L'opération dans cette zone difficile d'accès mobilise quelque 250 policiers, militaires et secouristes, ainsi que deux avions, des drones, seize bateaux et divers véhicules. Insuffisant pour les groupes de défense de l'environnement et des droits humains, qui accusent le président brésilien Jair Bolsonaro de lenteurs. Dans pareil cas, les 48 premières heures sont souvent considérées comme cruciales.

The Guardian et le Washington Post, deux quotidiens pour qui Dom Phillips travaille, ont appelé ce jeudi Jair Bolsonaro à "intensifier de toute urgence" les recherches. "Nous sommes très préoccupés par les informations selon lesquelles les efforts de recherche et de sauvetage ont jusqu'ici été dotés de ressources minimales", ont-ils dénoncé dans une tribune signée par plusieurs grands médias internationaux. Ils demandent au président brésilien d'apporter "tout le soutien possible à leurs familles et amis".

Sa politique est également mise en cause. L'ONG Greenpeace a estimé dans un communiqué que la disparition des deux hommes était la conséquence du "recul environnemental que le gouvernement Bolsonaro a vigoureusement encouragé dans les zones protégées et contre les militants écologistes. Les peuples indigènes du Brésil n'ont jamais été autant attaqués que ces trois dernières années".