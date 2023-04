Que se passe-t-il au Soudan, où près d'une centaine de civils ont été tués dans des affrontements ?

Du côté de la communauté internationale, l'inquiétude est grande et les appels au cessez-le-feu se multiplient. Dimanche, la Ligue arabe et l'Union africaine (UA) se sont réunies en urgence pour demander la fin des hostilités et le retour à une "solution politique". Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahama, a annoncé qu'il allait se rendre "immédiatement" dans le pays "pour engager les parties vers un cessez-le-feu". De son côté, le Tchad a décidé de fermer sa frontière avec le Soudan, alors que la séparation entre les deux pays s'étend sur plus de 1000 km, jouxtant notamment le Darfour.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à "un arrêt immédiat de la violence" alors que le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a exhorté les deux parties à "reprendre les négociations", tweetant dimanche que "les affrontements entre (l'armée soudanaise) et les FSR menacent la sécurité et la sûreté des civils soudanais". La France, elle, a réitéré dimanche "son appel à tout mettre en œuvre pour faire cesser les combats et prévenir toute escalade" et appelle au "plein respect de la protection due aux personnels humanitaires", dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.