Quelle issue pour la guerre en Ukraine ? "Nous avons encore plusieurs mois de combats devant nous"

Sept mois et demi après le début de l'invasion russe en Ukraine, le conflit reste englué dans l'est du pays. Emmanuel Macron a appelé mercredi soir Vladimir Poutine à "cesser cette guerre" et revenir "à la table des discussions". Une issue qui paraît encore lointaine, explique sur LCI Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, qui ne voit dans aucune des deux parties la volonté immédiate de "trouver une issue diplomatique".

"Dans une guerre, c'est le champ de bataille qui décide", indique-t-il (voir la vidéo en tête de cet article). "De mon avis de diplomate, les deux parties ne sont pas dans une position de négocier. Il est très bien que le président de la République garde ce fil ténu avec Vladimir Poutine, pour voir si, le moment venu, la négociation est possible. Mais elle ne l'est pas aujourd'hui, car les Ukrainiens espèrent avancer et gagner, tandis que les Russes doivent rétablir la situation."