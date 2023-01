Nouvel An sous les bombes, Zelensky promet la victoire en 2023... Le point sur la situation en Ukraine

Les vœux de l’ambassadeur de France en Ukraine. "Depuis le 24 février, toute l'équipe de l'ambassade de France est aux côtés de la nation ukrainienne agressée", a affirmé, dans une vidéo partagée sur Facebook, Etienne de Poncins, ambassadeur de France en Ukraine, dans laquelle il a présenté ses vœux pour l'année à venir.

"Tout au long de l'année, nous avons cherché à exprimer la solidarité de la France envers l'Ukraine, dans tous les domaines", a-t-il ajouté dans cette séquence tournée depuis Kiev, sur la place Sainte-Sophie. Il a rappelé que l'ambassade était restée dans la capitale ukrainienne, pour "exprimer au plus près notre soutien". Après "une année sans pareil pour l'Ukraine", "très certainement de nouvelles épreuves attendront la nation ukrainienne" en 2023, "mais je veux vous assurer que la France maintiendra son soutien au quotidien dans tous les domaines, (...) et ceci jusqu'au succès et au retour de la paix", a conclu le diplomate.

De son côté, le président français, Emmanuel Macron, a promis dans ses vœux pour le Nouvel An de continuer à aider l'Ukraine "sans faillir", "jusqu'à la victoire". "Nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. Comptez sur la France et comptez sur l'Europe", a-t-il déclaré dans son allocution télévisée.