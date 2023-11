Guerre Israël-Hamas : Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne en première ligne

Propulsé sur le devant de la scène depuis l'attaque sans précédent du Hamas contre l'État hébreu, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, apparaît aujourd'hui comme la personnalité "la plus fiable" pour l'opinion publique. Ancien commando des forces spéciales, cet officier supérieur de la marine s'est donné pour mission de renforcer la crédibilité de Tsahal.

Il est en passe de réussir son pari. Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, s'était donné une mission lors de sa prise de fonction en mars dernier : renforcer la confiance de l'opinion envers Tsahal. "Lorsque je pense à la condition la plus importante pour gagner la confiance du public, un seul mot me vient à l’esprit : crédibilité. Nous devons rendre compte avec crédibilité au public et au monde, en particulier en ce qui concerne les événements difficiles, et ce n’est qu’ainsi que nous continuerons à gagner la confiance du public", déclarait-il à l'époque.

Sept mois plus tard, le massacre perpétré le 7 octobre par les commandos du Hamas et la guerre lancée en représailles dans la bande de Gaza l'ont propulsé sur le devant de la scène. Une mise en lumière qui lui a manifestement permis de mettre sa promesse à exécution, à en croire une étude menée par des chercheurs de l’Université Bar Ilan qui le place comme la personnalité "la plus fiable" aux yeux des Israéliens. Selon ce sondage, 73,7% des personnes interrogées ont confiance dans ses prises de décision et les informations qu'il communique. Un chiffre écrasant au regard des maigres 4% recueillis par le Premier ministre, Benyamin Nétanyahou.

Ancien soldat d'élite de la marine

Il faut dire que cet officier supérieur de la marine israélienne est entré dans ses nouvelles fonctions alors que l’armée était secouée par des protestations concernant les projets du gouvernement de réformer le système judiciaire dans le but de renforcer le pouvoir législatif. Des milliers de réservistes avaient décidé de suspendre leur service militaire volontaire en signe de contestation. Daniel Hagari avait tenté de calmer le jeu en s'engageant à "faire en sorte que l’armée israélienne reste un consensus national et que la politique n’entre pas dans l’armée", cherchant déjà à (re)gagner la confiance des Israéliens.

Titulaire d’une licence en philosophie ainsi qu'un master en diplomatie et défense, tous deux obtenus à l’université de Tel Aviv, Daniel Hagari est marié et père de quatre enfants. Il sert dans les rangs de l'armée depuis 1995, principalement dans l’unité d’élite Shayetet 13 de la marine, l'une des trois principales unités des forces spéciales israéliennes.

Sa carrière le rapproche ensuite des plus hautes sphères du pouvoir, d'abord en tant que chef de bureau du chef d’état-major de l’époque, Benny Gantz, de 2012 à 2014, puis comme assistant du chef d’état-major suivant, Gadi Eisenkot, de 2016 à 2019. Cette année-là, il retrouve l'unité Shayetet 13 en tant que commandant, avant d'être nommé chef de la flotte de la marine deux ans plus tard, jusqu'à son accession au porte-parolat en 2023.

Selon Times of Israël, Daniel Hagari est le premier d’une lignée d’officiers militaires de carrière à commander l’unité du porte-parole de l’armée israélienne, mettant fin à une pratique qui consistait à nommer des civils ayant une formation en journalisme ou en communication pour assumer ce rôle.

Ce corps professionnel de Tsahal, responsable des médias et des relations publiques en Israël et dans le reste du monde, a été fondée en 1948 lors de la création de l’État d’Israël.