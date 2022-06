Qui est Maia Sandu, la présidente anti-corruption de la Moldavie qui tient tête à Moscou ?

Première femme à occuper la tête de l'ancienne république soviétique, Maia Sandu était pourtant inconnue du grand public. Ancienne économiste à la Banque mondiale aux États-Unis, où elle a fait une partie de ses études, cette dernière devient ministre de l’Éducation entre 2012 et 2015. Profondément anti-corruption, elle impose alors des centaines de caméras dans les salles d'épreuves du bac, faisant ainsi baisser de moitié les pots-de-vin et la triche, et titillant l'opinion publique.

En 2016, elle crée son propre parti politique (Parti action et solidarité) et se présente pour la première fois à l’élection présidentielle, avant d'être nommée brièvement première ministre en 2019. Mais ses ambitions sont loin d'être satisfaites. Elle se représente au scrutin présidentiel, en 2020, face au candidat sortant Igor Dodon, ouvertement soutenu par le Kremlin. Contre toute-attente, son discours contre l'oligarchie russophile, porté par les derniers scandales de corruption dans le pays, séduit une grande partie de la population et obtient 57,75 % des suffrages.