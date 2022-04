Qui est Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine qui veut reconstruire Marioupol

L'usine d'Azovmash, qui fabrique du matériel de chemin de fer, des grues et autres produits métallurgiques lourds, a annoncé vendredi qu’elle ne pourrait pas honorer ses contrats d'approvisionnement, tout en assurant qu’elle n’opèrerait jamais sous l’occupation russe. "Mon ambition est de retourner dans un Marioupol ukrainien et de tout mettre en œuvre afin que l'acier produit à Marioupol puisse être compétitif sur les marchés mondiaux comme avant", affirme-t-il à CNN. À la tête de SCM Holdings, une entreprise principalement active dans la sidérurgie, l'énergie mais aussi l'industrie du charbon et la métallurgie, Rinat Akhmetov a vu sa fortune fondre comme neige au soleil depuis 2014 et le début de la guerre au Donbass – un an plus tôt, toujours selon Forbes, son patrimoine s’élevait à environ 14,2 milliards d’euros.

Parti de rien, Rinat Akhmetov est né à Donetsk, d'un père mineur de charbon et d'une mère assistante commerciale. Au début des années 1990, il fonde sa première société, qui achète et vend du charbon et du coke. Profitant de l’ouverture du pays au capitalisme, il se construit un véritable empire commercial, en faisant l’acquisition de plusieurs sociétés, notamment dans les domaines de la sidérurgie et de la métallurgie. L’homme d’affaires, classé au 687e rang des fortunes mondiales, est notamment connu sur la scène internationale pour être le propriétaire du club de football du Shakhtar Doneskt, dont il a fait l’acquisition en 1996. Depuis son arrivée, le club a gravi les échelons européens, remportant même la coupe UEFA en 2009.