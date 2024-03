"Premier dirigeant noir d'Europe", qui est Vaughan Gething, le futur Premier ministre gallois ?

Vaughan Gething, 50 ans, va devenir ce mercredi 20 mars le nouveau Premier ministre du pays de Galles. Cet ancien avocat se présente comme "le premier dirigeant noir d'un pays européen". Qui est-il ?

Il se présente comme "le premier dirigeant noir d'Europe". Vaughan Gething a été élu ce samedi à la tête des travaillistes gallois, le mouvement au pouvoir à Cardiff. À 50 ans, l'actuel ministre de l'Économie, qui a battu (51,7%) son homologue de l'Éducation, doit devenir mercredi 20 mars le Premier ministre du pays de Galles. Il va succéder au chef du gouvernement sortant, Mark Drakeford, 69 ans, qui avait annoncé sa démission en décembre après cinq ans en poste.

Né en Zambie en 1974 d'un père gallois, vétérinaire, et d'une mère zambienne, agricultrice, Vaughan Gething s'est dit "honoré de devenir le premier dirigeant noir d'un pays européen". Arrivé au Royaume-Uni à l'âge de deux ans, touché par une maladie du rein durant ses études, Vaughan Gething est un ancien avocat qui s'est lancé en politique, rapporte la BBC.

Ministre de la Santé pendant le Covid

En 2004, il est élu pour la première fois au conseil municipal de Cardiff, avant de devenir député, puis d'entrer au gouvernement. En 2016, il prend les commandes du ministère de la Santé, qui le propulsera dans la lumière quatre ans plus tard, en pleine explosion de la pandémie de Covid-19. En 2021, il hérite finalement du ministère de l'Économie. Une ascension jusqu'au poste de chef du gouvernement, pour celui qui affirme ouvrir une nouvelle "page" dans l'histoire du pays de Galles.

Keir Starmer, le patron du Labour britannique et grand favori des élections législatives attendues d'ici janvier 2025 au Royaume-Uni, lui a adressé ses "immenses félicitations" sur X. "Sa nomination comme Premier ministre du pays de Galles et premier leader noir britannique sera un moment historique, qui montre les progrès et les valeurs d'un pays de Galles moderne", a-t-il estimé. Au pays de Galles, le gouvernement local est compétent sur de nombreuses questions comme la santé, l'éducation ou les transports.

Vaughan Gething accède au pouvoir malgré une récente polémique. Sa campagne a en effet été ternie par la publication d'une enquête de la BBC, qui a révélé qu'il a récemment obtenu 200.000 livres (234.000 euros) de dons de l'entreprise Atlantic Recycling, poursuivie pour des infractions environnementales.

Selon la même source, en 2016, il avait demandé à l'agence gouvernementale de l'environnement d'assouplir les restrictions imposées à cette entreprise. Vaughan Gething nie tout lien et assure que les dons étaient conformes aux règles de la Senedd, l'assemblée galloise.