Qui sont ces juifs orthodoxes qui brûlent des drapeaux de l'État hébreu et rejettent Israël comme nation ?

Interrogé par Le Point en 2012, le porte-parole de Neturei Karta, Israël Hirsch, tentait d'expliquer à une audience francophone sa vision de la religion et de l'État hébreu. "Nous vivons de donations qui viennent en grande partie des États-Unis", expliquait-il, refusant toute forme de financement direct ou indirect de la part des autorités israéliennes. "Nous ne travaillons pas", ajoutait le religieux. "Notre vie, notre quotidien, est dédié à l'étude de la Torah. Nous sommes totalement déconnectés de l'entité sioniste et des organismes sociaux. Quand nos enfants naissent, nous ne les enregistrons pas, et nous ne disposons pas de la carte d'identité israélienne. Je possède, pour ma part, la nationalité américaine."

L'existence même d'un État israélien est remise en cause : "Nous soutenons le projet des Palestiniens depuis la création de l'OLP (Organisation de libération de la Palestine) en 1964. Ce pays doit être dirigé par une autorité palestinienne, de la mer Méditerranée jusqu'au Jourdain. Nous ne soutenons pas l'idée de deux peuples pour deux États. Il devrait y avoir un État palestinien pour deux peuples."

Si Neturei Karta affiche un positionnement assez singulier et ne représente qu'une part réduite des juifs ultra-orthodoxes, on constate que l'organisation cohabite avec d'autres structures juives partageant une doctrine antisioniste. Parmi elles, Jewish Voice for Peace, qui se décrit comme la plus vaste entité de cette nature à travers le monde et explique œuvrer tout autant pour "la liberté palestinienne" que pour la défense d'un "judaïsme au-delà du sionisme". En France, l'antisionisme juif s'exprime entre autres par la voix de l'UJFP, une "Union juive française pour la paix" militant pour que "des voix juives laïques et progressistes se fassent entendre".