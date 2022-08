R. Kelly : le chanteur jugé dans une nouvelle affaire de crimes sexuels

L’interprète de "I Believe I can Fly" est de nouveau sur le banc des accusés. La star déchue du R&B comparaît cette semaine pour crimes sexuels dans un tribunal de sa ville natale de Chicago, où la sélection des jurés a commencé ce lundi. R.Kelly est accusé d'obstruction à la justice, de production de pédopornographie et d'activité sexuelle illégale avec une personne mineure. Lui et deux anciens associés sont soupçonnés d'avoir perturbé le cours de son procès pour pédopornographie en 2008. En effet, les deux hommes auraient à la fois menacé et corrompu une victime, qui n'avait alors pas témoigné, mais devrait cette fois prendre la parole.