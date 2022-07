Rachat de Twitter : Elon Musk renonce

Elon Musk a indiqué à Twitter vendredi 8 juillet qu'il mettait fin à l'accord passé avec le conseil d'administration pour racheter le réseau social à cause d'informations "fausses et trompeuses" sur l'entreprise. Dans une lettre publiée par le gendarme boursier américain (ici en anglais), les avocats de l'homme d'affaires assurent que cette entreprise n'a pas respecté ses engagements pris dans l'accord. Il lui est reproché de ne pas avoir donné toutes les informations demandées sur le nombre de faux comptes.

Le réseau social a répété à plusieurs reprises ces dernières semaines que les comptes en question étaient inférieur à 5% sur sa plateforme. Le multimilliardaire et son équipe estiment que l'entreprise à l'oiseau bleu ment, et que cela affecte la viabilité de son activité, et donc la valeur de la société.