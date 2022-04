Rachat de Twitter par Elon Musk : Donald Trump exclut un retour sur la plateforme

Avant le rachat de Twitter, Elon Musk, le fantasque patron de Tesla et de SpaceX, a critiqué à de multiples reprises le réseau social, et prévoit d'y apporter des changements. Il jugeait notamment la liberté d'expression et de la modération des contenus trop sévères. "La liberté d'expression est le socle d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l'humanité sont débattus", a déclaré lundi Elon Musk, cité dans le communiqué de Twitter annonçant son rachat pour 44 milliards de dollars.

Twitter est accusé de partialité en faveur des démocrates par de nombreux républicains et de violer la liberté d'expression en suspendant les comptes conservateurs. Malgré cette déclaration, Elon Musk n'a toutefois pas explicitement dit qu'il autoriserait le retour de Donald Trump ou de certains de ses partisans également bannis.