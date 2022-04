Twitter : Elon Musk critiqué pour s'être moqué publiquement de cadres de l'entreprise

Les moqueries du patron de Tesla, SpaceX et Neuralink ont suscité énormément de réactions inquiètes notamment chez UltraViolet, l'ONG de défenses des droits des femmes, qui a appelé le conseil d'administration du groupe californien à reconsidérer l'accord passé avec l'homme le plus riche au monde. D'après le site d'informations Politico, Vijaya Gadde a fondu en larmes lors d'une réunion en ligne avec ses équipes, rassemblées pour parler du changement de propriétaire.

La directrice de la communication de l'ONG, Bridget Todd, a affirmé que "le harcèlement d'Elon Musk à l'égard de Vijaya Gadde est la preuve claire et nette que sa gouvernance va ouvrir grand les portes au harcèlement et aux abus, spécifiquement contre les femmes et personnes de couleurs". Plusieurs journaux américains ont relayé l'inquiétude de nombreux salariés à l'idée que l'homme le plus riche du monde, mais aussi l'un des plus provocateurs, dirige leur entreprise.

Devant ce type de critique, Elon Musk a répondu que "la sécrétion d'anticorps de la part de ceux qui ont peur de la liberté d'expression veut tout dire". Ces dernier jours, l'homme a gagné plusieurs millions d'abonnés, portant son total à plus de 86 millions.