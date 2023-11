Des radars mal réglés flashent à tort 10.000 automobilistes en Suisse

Des radars, installés mi-septembre dans la ville de Berne, ont flashé injustement près de 10.000 automobilistes. L'erreur, due à un défaut de programme, a été annoncée par la police bernoise. Elle a indiqué que les quelque 6000 amendes acquittées seront remboursées.

Des radars qui flashent à tout-va. En Suisse, quatre appareils mal calibrés ont verbalisé à tort près de 10.000 automobilistes en un peu plus d'un mois. Les quatre nouveaux engins, installés mi-septembre, comptaient tellement d'infractions que cela a mis la puce à l'oreille des limiers de la police cantonale bernoise.

Après une enquête poussée, faisant suite à des réclamations, les agents ont constaté que les radars étaient tout simplement mal programmés. D'où le nombre d'excès de vitesse enregistrés aux quatre emplacements. Une erreur plus qu'embarrassante dans un pays qui a érigé la précision en argument commercial.

"Vérifications d'envergure"

"Au total, 9604 mesures erronées ont été enregistrées entre le 12 septembre 2023 et le 19 octobre 2023. Toutes les personnes concernées recevront un courrier ces prochains jours et environ 6000 amendes d'ordre acquittées seront remboursées", a annoncé, lundi 27 novembre, dans un communiqué, la police de Berne, mais sans préciser les montants engrangés indûment.

"Les services impliqués procèdent actuellement à des vérifications d'envergure, notamment pour déterminer les causes et résoudre le problème", ont expliqué les forces de l'ordre. Dans ce communiqué, la police bernoise a fait savoir qu'aucun appareil autre que les quatre incriminés n'était impacté par ce défaut de programmation. "Les quatre appareils sont les seuls à être utilisés en Suisse avec cette configuration de boucles et, par conséquent, les seuls concernés par cette erreur."