Le Burkina Faso ordonne la suspension immédiate de RFI

Après le coup d'État au Burkina Faso début octobre, on savait la France et ses symboles visés. Ce samedi 3 décembre, c'est Radio France Internationale (RFI) qui en fait les frais. Le gouvernement burkinabè a ainsi ordonné "la suspension immédiate et jusqu'à nouvel ordre" de ses programmes, lui reprochant notamment d'avoir relayé un "message d'intimidation" attribué à un "chef terroriste", a annoncé son porte-parole, Jean-Emmanuel Ouedraogo.