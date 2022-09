Ramzan Kadyrov sur le point de quitter la tête de la Tchétchénie ?

Lucidité ou disgrâce ? Ramzan Kadyrov, qui dirige la Tchétchénie - une entité de la Fédération de Russie - d’une main de fer depuis 2007, aurait décidé de quitter le pouvoir. Il l'a fait savoir le 3 septembre dans une vidéo postée sur sa chaîne Telegram, déclarant qu'il méritait de prendre une pause "indéfinie et longue". "J'ai réalisé que je suis le plus ancien dirigeant d'une région russe ; ça fait déjà quinze ans", a-t-il affirmé. "Nous avons un proverbe chez les Caucasiens, les Tchétchènes : les invités sont mieux aimés lorsqu'ils partent à l'heure, donc je pense que mon heure est venue aussi... avant qu'ils ne me mettent dehors", ajoute-t-il, hilare.