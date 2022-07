Rayons de supermarché totalement vides aux Pays-Bas : que sait-on de ces images ?

Comment expliquer que des pénuries de produits alimentaires commencent à s'observer aux Pays-Bas, pays qui n'est autre que le deuxième exportateur agricole au monde après les États-Unis ? Pour les comprendre, il faut s'intéresser à un conflit qui oppose depuis plusieurs mois les autorités et les agriculteurs. Le gouvernement a ainsi indiqué qu'il souhaitait mettre en place des mesures drastiques, avec l'ambition de diminuer les rejets d'azote provoqués par l'agriculture. Et ce jusqu'à 70% dans quelque 131 zones définies comme "clés", le plus souvent à proximité de réserves naturelles et/ou d'espaces protégés. En toile de fond, on observe la volonté de tenir des objectifs environnementaux ambitieux, fixés à l'horizon 2030.