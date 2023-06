Rébellion avortée de Wagner : la médiation de la Biélorussie ne fera qu'"accroître sa dépendance" à Moscou

Est-ce la première fois que la Biélorussie se pose en médiatrice dans des affaires qui concernent la Russie ?

En 2015, lors des accords de Minsk, signés notamment entre Moscou et Kiev et qui visaient à asseoir le cessez-le-feu en Ukraine, Alexandre Loukachenko avait déjà occupé cette position de médiateur. Plus récemment, en mars dernier, il a aussi évoqué une trêve en Ukraine, tentant de rejouer ce rôle d'intermédiaire. Mais c'est la première fois qu'il se pose de manière si marquée entre deux acteurs russes.

Cette médiation face à l'appel à la mutinerie de Wagner était-elle inattendue ?

Au premier abord, cette intervention a pu paraître surprenante, puisque l'on pouvait considérer que les autorités russes n'étaient pas en mesure de gérer elles-mêmes le face-à-face avec Evguéni Prigojine. Mais au vu de l’issue de la médiation, qui prévoit l'exil du chef de Wagner en Biélorussie, on comprend pourquoi le président biélorusse a été associé. Il est évident que tout s’est fait en coordination avec le Kremlin : si Minsk est sollicitée, c'est parce que Moscou le souhaite.

C'est un échange de services, qui permet au pouvoir russe de ne plus avoir Evguéni Prigojine sur son territoire, tout en parvenant à le contrôler dans une certaine mesure en l'envoyant dans un état allié qui est dépendant de la Russie. Depuis l’élection frauduleuse de 2020, la Biélorussie est en effet devenue de plus en plus dépendante de Moscou, voire vassalisée. Cette imbrication est de plus en plus importante avec la guerre en Ukraine : Minsk sert de base arrière à l'armée russe, qui utilise ce territoire pour y déployer des hommes et des armes nucléaires tactiques.

Suite à la médiation, l'agence de presse officielle biélorusse Belta a bien souligné le fait que cet accord a été réalisé en coordination avec la Russie. Bien évidemment, à l'intérieur de son pays, Alexandre Loukachenko va essayer de valoriser son rôle, en jouant sur cette image de médiateur et en montrant que le Kremlin a eu besoin de lui et l'a remercié. Cela lui donne du poids, mais seulement en interne, et pas en Russie ou à l'international, lui qui fait déjà figure de paria auprès des Occidentaux.