Rébellion avortée en Russie : le FSB "a reçu l'ordre de tuer" Evgueni Prigojine, selon un dirigeant ukrainien

Invité sur LCI, l'écrivain et grand reporter Olivier Weber a jugé cette hypothèse "tout à fait crédible". "Depuis l'invention du KGB, après la révolution russe, nous avons eu de tout temps des assassinats. Y compris en France, plus récemment en Grande-Bretagne. Quand quelqu'un est menacé dans l'appareil sécuritaire, il a toutes les chances d'être liquidés." Et d'ajouter : "Il y a probablement plusieurs contrats" sur Prigojine.