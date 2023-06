Rôle de la CIA, "mascarade"... les théories complotistes pullulent après le coup de force manqué de Wagner

Le rôle de la CIA est d’abord mis en avant, notamment par des comptes alternatifs américains qui cherchent à montrer qu’une fois de plus, Washington est derrière tout ça. Moyennant finance, les services de renseignement américains auraient alors obtenu de Prigojine qu’il se rebelle et qu’il mène ses hommes tout droit vers le Kremlin. Les lingots d’or trouvés lors de la perquisition du siège de Wagner à Saint-Pétersbourg seraient même pour certains la preuve ultime du contrat passé entre la CIA et le mercenaire russe. Une thèse relayée en France, par le blog conspirationniste "Le Courrier des Stratèges", mais aussi par la propagande prorusse, qui est allée plus loin. La directrice de Russia Today a ainsi laissé entendre que la rébellion de Wagner avait été directement orchestrée par plusieurs services secrets étrangers, américains ou israéliens.