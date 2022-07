Erdogan a-t-il humilié Poutine au sommet tripartite de Téhéran ?

Lors d'une rencontre à Moscou en 2022, c'est le président turc qui avait dû attendre plusieurs minutes son homologue russe. Certains voient, dans la séquence captée mardi, une forme de vengeance de la part d'Erdogan. Vladimir Poutine est lui-même un habitué de ce genre de pratiques, et ses retards peuvent être plus longs que 46 secondes : il a fait attendre la reine d'Angleterre pendant 13 minutes, Donald Trump durant 45 cinq et le pape François pendant une heure. De son côté, Angela Merkel avait attendu quatre heures et 15 minutes en 2014 et Viktor Ianoukovitch, lorsqu'il était président ukrainien, quatre heures avant de s'asseoir au côté du dirigeant russe.

Bien que le président russe soit reparti de Téhéran avec un soutien affiché des dirigeants iraniens, montrant qu'il n'est pas totalement isolé sur la scène internationale, l'Iran reste un des pays sous sanctions occidentales.