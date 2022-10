"Nos épouses s'entendent bien, pas nous" : Recep Tayyip Erdogan ironise sur sa relation avec Emmanuel Macron

Entre le président de la République Emmanuel Macron et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, les relations n'ont jamais réellement été très amicales. En revanche, entre leurs épouses, Brigitte Macron et Emine Erdogan, l'entente serait beaucoup plus cordiale. Ce jeudi 6 octobre, le chef d'État turc a ironisé sur ses relations parfois difficiles avec le successeur de François Hollande. Il a lancé, en conférence de presse : "Nos épouses s'entendent bien, pas nous".