Cette vidéo montre-t-elle des dizaines de moutons morts à cause de la chaleur ?

Seuls deux tweets permettent d'avoir des indications de lieu. L'un, vu plus de 280.000 fois, ne donne aucune information, mais a été envoyé depuis l'Irlande. Un autre, qui accumule deux fois plus de vues, a été publié le 21 juin et affirme qu'il s'agit d'une séquence capturée dans l'Idaho, aux États-Unis. Nous avons donc cherché à en savoir plus sur l'origine des images.

Si le paysage ne permet pas d'avoir beaucoup d'indices sur la localisation, une recherche d'image inversée sur Google révèle que la séquence filmée n'est pas récente. Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, elle circule en ligne au moins depuis août 2021.