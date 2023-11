58,5 degrés de température ressentie à Rio : un record battu au Brésil

Les habitants de Rio de Janeiro souffrent actuellement de très fortes chaleurs. Un record a été battu avec une température ressentie de 58,5 degrés. Le phénomène climatique El Niño serait en partie à l'origine des vagues de chaleur qui s'enchaînent au Brésil.

Les autorités de Rio de Janeiro, au Brésil, ont expliqué qu'un record de chaleur avait été battu en ce début de semaine. En effet, une température ressentie de 58,5 °C a été enregistrée dans la mégapole, mettant à l'épreuve les organismes de la population. Depuis quelques jours, une grande partie du pays se trouve en proie à une vague de canicule extrême. L'Institut national de météorologie (Inmet) a ainsi placé 15 États du sud-est, du centre-ouest et d'une partie du nord du pays en alerte maximale. La capitale, Brasília, se trouve elle aussi concernée.

Mardi 14 novembre, le système Alerta Rio a mis en avant la "sensation thermique la plus élevée depuis le début des relevés", en 2014. Le précédent record, de 58 °C, avait été établi en février. La température nominale, que l'on est habitué à consulter sur les thermomètres, s'est quant à elle élevée à 39°C.

Le phénomène climatique El Niño jouerait un rôle

Avec 37,3°C, la ville de Brasília a connu mardi la température extrême pour un moins de novembre. La plus élevée jamais enregistrée à cette période de l'année depuis 1962 et le début des relevés. Notons aussi que la plus grande métropole d'Amérique latine, Sao Paulo, avait failli enregistrer lundi la journée la plus chaude de son histoire. Les 37,7 °C enregistrés se sont approchés 37,8 °C datant d'octobre 2014.

La vague de chaleur qui touche le Brésil entraîne une généralisation des températures supérieures d'environ 5°C aux normales saisonnières. Si les prévisionnistes voient juste, le mercure ne devrait pas redescendre avant vendredi. Il faut noter que depuis plusieurs mois, le pays fait face à des événements météorologiques extrêmes. Les spécialistes mettent notamment en avant la responsabilité du phénomène climatique El Niño.