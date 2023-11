Montée des eaux : l'Australie offre l'asile climatique aux citoyens des îles Tuvalu, amenées à disparaitre

Une grande première dans le Pacifique. L'Australie a annoncé, ce vendredi 10 novembre, offrir progressivement l'asile climatique aux 11.000 citoyens de Tuvalu, petit ensemble d'îles du Pacifique grignoté par la montée des eaux et menacé de disparition. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, et son homologue de Tuvalu, Kausea Natano, ont ainsi dévoilé les termes d'un pacte qui doit permettre aux citoyens de l'archipel de se réfugier en Australie pour "y vivre, y étudier et y travailler".

Deux des neuf récifs coralliens du pays ont déjà été engloutis. Selon les experts, dans moins d'un siècle, l'intégralité de son territoire sera devenue inhabitable. Face à de telles prévisions, la signature de cet accord avec Canberra représente "une lueur d'espoir" pour les habitants de l'archipel. Selon Jane McAdam, professeur de droit dans l'université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ce traité constitue même "un texte fondateur". "C'est le premier accord qui s'attaque spécifiquement à la mobilité climatique", précise cette spécialiste.