Reconnaissance faciale, détection thermique... Face au Covid, la Chine adopte des "sentinelles numériques"

Au-delà des jauges, qui restent encore en vigueur mais sont vouées à être progressivement levées, certaines mesures de contrôle vont, elles, devenir pérennes. De petits appareils, de la taille d’un ordinateur portable et appelés "Sentinelles numériques", sont peu à peu déployés dans les lieux publics du pays. Elles sont "équipées d’un système de reconnaissance faciale, qui en une seconde contrôle les identités, prend la température, vérifie le code santé, le carnet de vaccination et les tests PCR", rapporte Europe 1. "L'appareil possède six fonctions - détection de masque, contrôle de la température, vérification du code de santé, consultation du carnet de vaccination, consultation du rapport sur les acides nucléiques et vérification de l'identité. Cela permet une vérification rapide dans divers lieux et facilite la vie du public", a, de son côté, déclaré Sense Time, l'un des principaux fabricants, au South China Morning Post.