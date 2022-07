Reconstruction après la guerre, le conflit s'exporte dans l'espace… Le point sur la situation en Ukraine

Londres s'attaque à la Biélorussie. La Grande-Bretagne déclare qu’elle introduira, à partir de mardi, de nouvelles sanctions économiques, commerciales et de transport envers la Biélorussie, en raison du soutien du pays à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. D'après le Spiegel, le nouveau paquet comprendra des interdictions d’importation et d’exportation de biens d’une valeur d’environ 60 millions de livres (près de 70 millions d’euros). Parmi ceux visés, les produits de raffinage du pétrole, les composants de technologie avancée, les produits de luxe, ainsi que le fer et l'acier biélorusses. La Grande-Bretagne interdira également à un plus grand nombre de sociétés biélorusses d’émettre des dettes et des titres à Londres.

La Russie menace l'Union européenne. Moscou pourrait s'en prendre à l'ensemble de l'Union européenne en réponse à l'expulsion par la Bulgarie de 70 membres du corps diplomatique russe, a mis en garde la porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Kremlin. "La décision politisée de Sofia de réduire de manière injustifiée notre personnel diplomatique en Bulgarie ne restera certainement pas sans réponse bilatérale", a déclaré Maria Zakharova, dans un communiqué. Estimant par ailleurs que l'expulsion allait "bien au-delà de la pratique diplomatique", elle a exhorté Sofia et l'UE à "réfléchir au principe de réciprocité qui sous-tend les relations diplomatiques." L'ambassadrice de Russie à Sofia a envisagé la fermeture de son ambassade dans le pays, après le refus de la Bulgarie de revenir sur sa décision d'expulser 70 membres du personnel diplomatique russe.