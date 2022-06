Record absolu : un homme pêche le plus grand poisson d'eau douce du monde

Le Mékong, l'un des fleuves les plus longs d'Asie - 4.350 kilomètres de long - abrite la biodiversité aquatique la plus importante du monde après l'Amazone, avec plus de 1.000 espèces de poissons. Selon les scientifiques, le fleuve pourrait abriter des variétés encore plus grandes. Vital pour la survie de millions de personnes en Asie du Sud-Est, le Mékong et sa faune sont menacés par les dizaines de barrages construits par Pékin en Chine, au Laos et au Cambodge.