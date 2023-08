Record de lenteur au 100 m : l'affaire de la (fausse) sprinteuse scandalise la Somalie

C'est un nouveau record… de lenteur ! Lors des Jeux mondiaux universitaires, qui se tiennent actuellement à Chengu dans le centre de la Chine, la Somalienne Nasra Abubakar Ali a mis presque deux fois plus de temps que la première pour conclure son 100m. Il lui a fallu 21,81 secondes pour terminer la course, soit dix secondes de plus que la gagnante. Jamais aucun concurrent n'avait couru aussi lentement dans cette compétition.

Une vidéo devenue virale montre la jeune femme en tenue bleu ciel, la couleur nationale somalienne, franchir péniblement, après une interminable course, la ligne d'arrivée d'une série du 100m. Le clip a suscité moqueries et indignation sur les réseaux sociaux, notamment parmi les Somaliens qui accusent la jeune femme d’être la nièce de la présidente de la Fédération nationale d'athlétisme, Khadijo Adan Dahir.