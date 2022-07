Recul du droit à l'IVG : de plus en plus d'Américaines se tournent vers le Mexique

Les deux pilules nécessaires à l'avortement médicamenteux - la mifépristone et le misoprostol - étant moins chères et plus faciles à obtenir au Mexique, les associations mexicaines intensifient leurs efforts pour envoyer ces pilules aux États-Unis. Un accompagnement est également fourni, pour aider les femmes qui n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'au Mexique, à traverser ce processus à distance.

Une aide illégale envers le Texas, qui interdit depuis l'année dernière l'envoi de médicaments pour l'avortement, et punit d'une peine de prison toute personne fournissant de tels médicaments n'étant pas médecin. Le National Right to Life Committee, le plus grand groupe anti-avortement aux États-Unis, a suggéré ce mois-ci que les États devraient étendre les sanctions pénales aux personnes qui aident une femme à se faire avorter illégalement, y compris le "trafic" de médicaments pour l'avortement.